Ограничение цен на нефть поможет наказать Россию, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничение цен на нефть является одним из ключевых способов наказать Россию за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом он сообщил во время пресс-конференции глав МИД стран G7, цитирует CNN .
Отмечается, что цель таких ограничений преследует две цели. Первая – обеспечить поступление энергии на рынок для того, чтобы удовлетворить спрос.
"И во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирования войны против Украины", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен выразил уверенность, что такой способ поможет добиться задуманного.
- 4 ноября страны G7 предупредили самопровозглашенные власти Беларуси об усилении санкций в случае дальнейшего привлечения этой страны к российской агрессии против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное