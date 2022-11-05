Ограничение цен на нефть поможет наказать Россию, - Блинкен

Об этом он сообщил во время пресс-конференции глав МИД стран G7, цитирует CNN .

Отмечается, что цель таких ограничений преследует две цели. Первая – обеспечить поступление энергии на рынок для того, чтобы удовлетворить спрос.

"И во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирования войны против Украины", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен выразил уверенность, что такой способ поможет добиться задуманного.

4 ноября страны G7 предупредили самопровозглашенные власти Беларуси об усилении санкций в случае дальнейшего привлечения этой страны к российской агрессии против Украины.