Ограничение телеэфира четырьмя избранными Банковой каналами, это незаконно и несправедливо. Это не демократия, - Николай Княжицкий

Соответствующее заявление Княжицкого размещено сегодня, 20 марта 2022 года, на официальной странице политика.



"Кто-то подсунул Зеленскому на подпись указ об утверждении решения СНБО, согласно которому выефиры имеют право только "Интер", "Плюсы", "Украина" и ICTV, которые делают общий марафон. Враги у власти толкают президента не на борьбу с Россией 24 , которую включили в Мелитополе, а на борьбу с украинскими патриотическими каналами, которые, в отличие от Интера, не поддерживали ОПЗЖ и не прославляли агрессора", - объяснил ситуацию Николай Княжицкий.



По его мнению, "это незаконно и несправедливо".



"Еспресо", например среди партнеров имеет BBC, Радио Свобода, France 24 других международных партнеров. "Еспресо" транслируют кабельные сети Европы и многих других континентов", - подчеркнул Княжицкий.



"Народ сражается за свободу, а не за диктатуру, за украинский взгляд на мир, а не за "русский мир"... Я готов поддержать Зеленского и поддерживаю в совместной борьбе с агрессором. Но эта борьба за демократический мир, а не за диктатуру. ", – добавил Николай Княжицкий.



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Что же касается вышеуказанного решения СНБО и связанного с ним президентского указа, то нардеп обещает "лично обратиться по этому поводу ко всем депутатам Европарламента, Конгресса и Сената США, парламентам стран ЕС".



"В последний раз "Еспресо" закрывал Янукович. На Майдане. Не получилось. У Путина и его союзников, которые подсунули этот указ Зеленскому тоже не получится. Надеюсь, Зеленский выгонит инициаторов этого указа за "русским кораблем", - напомнил Николай Княжицкий.





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