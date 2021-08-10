"Ограничение независимости из-за нового закона": Совет адвокатов рекомендовал делегированным членам ВРП сложить полномочия
Совет адвокатов Украины призвал членов Высшего совета правосудия, избранных на своем съезде, подать в отставку
Об этом говорится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Совет обсудил новые законы по Высшего совета правосудия и восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
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"Обсудив новые дискриминационные требования к членам ВРУ, учитывая отсутствие конституционных основ для формирования этике совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничения независимости членов ВРП при принятии ими решений, РАУ приняла решение рекомендовать членам ВРП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность ", - говорится в заявлении
Съезд адвокатов избрал Павла Гречкивского и Алексея Маловацкий к ВРП в феврале 2019 года.
"Решение носит рекомендательный характер. Отзыв избранных в ВРП адвокатов может принять только съезд адвокатов Украины", - подытожили в РАУ.
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
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