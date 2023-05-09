Ограничатся возложением цветов: в Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
В российском Белгороде отменили почти все праздничные мероприятия до 9 Мая: ограничатся возложением цветов и поздравлением ветеранов
Мэр города Валентин Демидов в телеграммах заявил, что это делается в целях безопасности.
"Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал в своем телеграмм-канале глава Белгорода.
По его словам, 9 мая горожане поздравят ветеранов и ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны.
- Напомним, ранее в Белгородской области был отменен парад на 9 Мая. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад. 12 апреля стало известно, что парада до 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
- 18 апреля в России отказались от традиционного хода "Бессмертного полка", которое ежегодно проводили до 9 мая.
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