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Ограничатся возложением цветов: в Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая

9 мая, 2023 вторник
02:39
Война с Россией

В российском Белгороде отменили почти все праздничные мероприятия до 9 Мая: ограничатся возложением цветов и поздравлением ветеранов

Мэр города Валентин Демидов в телеграммах заявил, что это делается в целях безопасности.

"Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал в своем телеграмм-канале глава Белгорода.

По его словам, 9 мая горожане поздравят ветеранов и ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны.

  • Напомним, ранее в Белгородской области был отменен парад на 9 Мая. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
  • 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад. 12 апреля стало известно, что парада до 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
  • 18 апреля в России отказались от традиционного хода "Бессмертного полка", которое ежегодно проводили до 9 мая.

Россия
Вторая мировая война
Белгород
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