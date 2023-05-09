Мэр города Валентин Демидов в телеграммах заявил, что это делается в целях безопасности.

"Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал в своем телеграмм-канале глава Белгорода.

По его словам, 9 мая горожане поздравят ветеранов и ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны.