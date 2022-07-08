English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал Ограбил квартиру в Ирпене и сфотографировался в ней: Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту

Ограбил квартиру в Ирпене и сфотографировался в ней: Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту

8 июля, 2022 пятница
12:59
Криминал

Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту, который в Ирпене на Киевщине украл технику и драгоценности из квартиры и сфотографировался в ней

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Находясь в Ирпене Киевской области, россиянин с другими оккупантами незаконно проникли в одну из квартир. Оттуда они похитили золотые украшения, технику и другие ценные вещи.

Кроме того, оккупант сфотографировался на камеру хозяев дома и оставил это  доказательство на месте преступления.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

  • 7 июля прокуратура сообщила о подозрении командующему войсками центрального военного округа вооруженных сил России Александру Лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
война с Россией
Ирпень
Военные новости
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
6 июля, 2022 среда
Карин Кнайсль бежала не случайно
Німеччина уряд
6 июля, 2022 среда
Консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября
Борис Джонсон оголосив про відставку
7 июля, 2022 четверг
Борис Джонсон объявил об отставке
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.69
    Покупка 34.69
    Продажа 35.55
  • EUR
    Покупка 35.22
    Продажа 36.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 июля
17:26
Днепропетровщина приняла более 300 тыс. переселенцев, - Зеленский
17:02
Россияне охотятся на украинские носки, - перехват СБУ
16:59
"У нас тут "самострельщик" ногу себе прострелил": разведка обнародовала разговор оккупанта с женой
16:56
Бронежилеты и аптечки: Рада обязала СМИ обеспечивать журналистов дополнительной защитой в зоне боев
16:49
На Херсонщине горит завод "Полимер", где, вероятно, был склад армии РФ, - советник главы ОВА
16:39
Эксклюзив
Сергей Фурса
Зима будет тяжелой: вероятнее всего, нам придется импортировать электроэнергию, – инвестиционный банкир Фурса
16:36
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Лебедева, Скабеевой, ряда росСМИ и запретила импорт золота из РФ
16:35
В Париже приняли соглашение о сотрудничестве с Киевом
16:28
Российский Сбербанк переживает дефицит чипов — их "выковыривают" из ненужных карточек
16:26
Эксклюзив
Ярослав Железняк
Предпосылок для дефолта Украины нет, – нардеп Железняк
16:25
Эксклюзив
Common Help UA помогает паралимпийцам переживать ужасы войны
16:22
Беларусь ждет дефолт на следующей неделе из-за выплат по евробондам в рублях, - Fitch Ratings
16:15
Эксклюзив
Россия 8 лет вооружалась: нужно перебивать логистику и уничтожать склады боеприпасов, - боец ВСУ Лапин
16:14
Должны оказывать Украине большую поддержку в военной сфере, - глава сената Франции Жерар Ларше после посещения Бучи и Бородянки
16:13
Эксклюзив
Настоящего 92-го бензина на АЗС не будет, - директор группы компаний Prime Левшкин
16:10
В коллаборационизме подозревают "заммэра" временно оккупированного Бердянска
16:08
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ могут окружить оккупантов на северо-восточном направлении от Херсона, - военный эксперт Коваленко
15:52
"Ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом": мэр Чернигова Артюшенко публично обратился к Зеленскому
15:49
В Северодонецке оккупанты ищут для себя жилье и крадут имущество из квартир
15:49
В США призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи, работающие на РФ
15:41
Эксклюзив
Запад укрепляет плацдарм против Украины, вместо того, чтобы вырвать Беларусь из лап России, - белорусский оппозиционер Высоцкий
15:40
Парламент прекратил полномочия нардепа Новинского
15:29
Эксклюзив
Главной целью покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов, - дипломат Харченко
15:24
Эксклюзив
Илья Куса
Вето Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции никак не связано с РФ, - эксперт-международник
15:19
Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру танкового батальона Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боях за Мариуполь
15:19
Эстонский банк Eesti Pank запустил в продажу монету, которую посвятил Украине
15:14
Арестовано более 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих Газпрому, Роснефти и Росатому
15:13
Эксклюзив
16-летний сын после плена до сих пор чувствует запах пахнущей кровью тряпки - председатель Запорожской РГА Буряк
15:11
В Киеве возобновили работу 86% предприятий, выросло количество вакансий
15:04
В НСЗУ обнародовали перечень лекарств, которые сердечники могут получить бесплатно или с незначительной доплатой
14:56
Эксклюзив
Виталий Портников
Восстановление Советского союза – главная политическая цель Путина, - Портников
14:44
В России заключили в тюрьму на семь лет депутата за критику войны в Украине
14:40
Эксклюзив
После каждого удара ВСУ по Мелитополю в городе начинается новая волна репрессий, - боец Легиона Свободы
14:23
Зеленский подписал один из "книжных" законов
14:22
В Мелитополе морги переполнены труппами российских оккупантов, - СМИ
14:21
Суд оправдал экс-управляющих ФИФА и УЕФА, обвиненных в коррупции
14:17
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия обвиняет Запад в том, что Украина не капитулировала, - Портников
14:04
Анналена Бербок
Бербок обвинил Россию в отказе от переговоров после выхода Лаврова с конференции G20
13:54
Эксклюзив
Враг ведет активные боевые действия на юге Харьковской области. Оккупантам удалось продвинуться дальше Северская и Лисичанска, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
13:48
Зеленский призвал Байдена приехать в Киев: это будет сильный сигнал России и мира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV