Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Находясь в Ирпене Киевской области, россиянин с другими оккупантами незаконно проникли в одну из квартир. Оттуда они похитили золотые украшения, технику и другие ценные вещи.

Кроме того, оккупант сфотографировался на камеру хозяев дома и оставил это доказательство на месте преступления.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

7 июля прокуратура сообщила о подозрении командующему войсками центрального военного округа вооруженных сил России Александру Лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину.

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