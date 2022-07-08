Ограбил квартиру в Ирпене и сфотографировался в ней: Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту
Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту, который в Ирпене на Киевщине украл технику и драгоценности из квартиры и сфотографировался в ней
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
Находясь в Ирпене Киевской области, россиянин с другими оккупантами незаконно проникли в одну из квартир. Оттуда они похитили золотые украшения, технику и другие ценные вещи.
Кроме того, оккупант сфотографировался на камеру хозяев дома и оставил это доказательство на месте преступления.
Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 7 июля прокуратура сообщила о подозрении командующему войсками центрального военного округа вооруженных сил России Александру Лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину.
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