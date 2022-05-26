Ограбил квартиру и оставил хозяевам селфи. Идентифицировали еще одного рашиста-мародера
Каждый оккупант должен помнить, что украинские специалисты всегда следят за ним, знают каждый его шаг
О вороватом любителе селфи сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сегодня мы увидели, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid", - написал Федоров.
С помощью искусственного интеллекта специалистам Минцифры удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Также нашли его страницу в соцсети ВКонтакте.
"Его зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все достаточно типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, рускомирная идиллия", - сообщил Михаил Федоров. .
Он предупредил: "Каждый оккупант должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому избежать ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное