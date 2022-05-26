О вороватом любителе селфи сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня мы увидели, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid", - написал Федоров.

С помощью искусственного интеллекта специалистам Минцифры удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Также нашли его страницу в соцсети ВКонтакте.

"Его зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все достаточно типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, рускомирная идиллия", - сообщил Михаил Федоров. .

Он предупредил: "Каждый оккупант должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому избежать ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым".

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