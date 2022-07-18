Ограбил и пытался изнасиловать: в Ривне мужчина с ножом напал на девушку и ранил ее в шею, его задержал патрульный в свой выходной

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба патрульной полиции Ривненской области.

Инцидент произошел возле общежития одного из университетов по ул. Черновола. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал золотые украшения у девушки и пытался ее изнасиловать. Девушке удалось скрыться и сообщить патрульному Александру Лампеце, случайно оказавшемуся поблизости от места происшествия в свой выходной день. Неизвестный успел нанести девушке телесные повреждения.



Патрульный быстро опросил девушку и передал ориентировку на дежурную часть управления, а сам отправился на поиски нападавшего. Вскоре он обнаружил похожего по описанию человека в другой части парка и задержал его. Во время поверхностной проверки 28-летнего мужчины патрульный обнаружил золотые украшения и нож. Девушка узнала нападавшего и свои вещи.

17 июля в Ривненской области начался розыск виновника ДТП, в результате которого погиб человек.

18 июля стало известно, что в Ривне разыскивают мужчину, который угнал джип, угрожая владельцу пистолетом.

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