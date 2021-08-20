ОГПУ завершил следствие по делу о госизмене Медведчука
Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о возможной государственной измене народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука
Об этом сообщила в своем видеообращении генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Следствие по резонансному делу о подозрении двух парламентариев в государственной измене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - заявила она.
Венедиктова отметила, что материалы дела откроют Медведчуку, который находится под домашним арестом.
Материалы по его соратнику по "Оппозиционной платформе - За жизнь" Тарасу Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, говорилось о контрабанде угля из ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставку газа и электричества.
- Впоследствии Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 9 июля Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября.
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