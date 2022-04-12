ОГПУ сообщил о подозрении в публичных призывах к геноциду автору книги "Денацификация Украины" Гаспаряну

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.



"Автор "настольной" книги Путина получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа. Армен Гаспарян написал книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в которой системно, бескомпромиссно и безальтернативно продвигал свои утверждения о неспособности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власть РФ провести так называемую денацификацию Украины. В частности, захватить власть путем проведения военных действий на ее территории и обеспечить полный внешний контроль над ней", – написала она.



Венидиктова добавила, что среди идей Гаспаряна – "помещение всех украинцев, которые останутся живы после войны, в так называемые фильтрационные лагеря и проведение над ними масштабного судебного процесса с приговорами всем, кто имеет проукраинскую позицию. Наиболее проукраински настроенных он предложил вообще уничтожить, других отправлять в концентрационные лагеря и привлекать к безоплатным работам".



"Подозреваемый указал на необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. В частности, геноциду должны были быть подвергнуты жители Одессы, Николаева, Херсона, Харькова, Чернигова" и Киева", - сообщила генпрокурор.



Она отметила, что книгу закупило Управделами президента РФ для "изучения и использования должностными лицами".



"Утверждения из нее неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. Воспользовался этими нарративами и президент РФ во время обращения о признании независимости так называемых ЛНР и ДНР и проведении "военной операции" на территории Украины" , – подытожила Венедиктова.

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