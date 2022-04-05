ОГПУ сообщил о подозрении в госизмене судьи и руководителе аппарата райсуда Луганщины
Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора объявили о подозрении в госизмене судьи и руководителю аппарата одного из районных судов Луганской области
Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, следователи ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора объявили о подозрении в госизмене судьи и руководителю аппарата одного из районных судов Луганской области.
Следователи установили, что подозреваемые в марте 2022 года перешли на сторону врага и вступили в преступный сговор с представителями "ЛНР".
Также стало известно, что подозреваемые принимали непосредственное участие в создании незаконных судебных органов, являющихся частью оккупационной администрации России и выполнявших функции представителей оккупационных судебных властей на территории Луганщины.
Кроме того, ДБР сообщает, что судья и руководитель райсуда агитировали других сотрудников аппарата суда перейти на сторону РФ и сотрудничать с представителями оккупационной администрации.
За это своим коллегам обещали должности и хорошие зарплаты в незаконно созданных судебных органах.
Учитывая все, им выдвинуто подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
- Напомним, что 15 марта в Харьковской области депутату поселкового совета от партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке к захвату госвласти
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.71
- Актуальное
- Важное