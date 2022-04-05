ОГПУ сообщил о подозрении в госизмене судьи и руководителе аппарата райсуда Луганщины

Об этом сообщили на официальном сайте Государственного бюро расследований.



По предварительной информации, следователи ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора объявили о подозрении в госизмене судьи и руководителю аппарата одного из районных судов Луганской области.

Следователи установили, что подозреваемые в марте 2022 года перешли на сторону врага и вступили в преступный сговор с представителями "ЛНР".

Также стало известно, что подозреваемые принимали непосредственное участие в создании незаконных судебных органов, являющихся частью оккупационной администрации России и выполнявших функции представителей оккупационных судебных властей на территории Луганщины.

Кроме того, ДБР сообщает, что судья и руководитель райсуда агитировали других сотрудников аппарата суда перейти на сторону РФ и сотрудничать с представителями оккупационной администрации.

За это своим коллегам обещали должности и хорошие зарплаты в незаконно созданных судебных органах.

Учитывая все, им выдвинуто подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, что 15 марта в Харьковской области депутату поселкового совета от партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке к захвату госвласти

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