ОГПУ сообщил о подозрении семью ректорам вузов РФ за призыв к нарушению территориальной целостности Украины
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семью ректорам ЗВО России из-за призывов к нарушению территориальной целостности Украины
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
О подозрении объявили руководителям:
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Первого столичного государственного медицинского института имени Сеченова;
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Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова;
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Российский национальный опытный медицинский университет имени Пирогова;
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Башкирского государственного медицинского университета;
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Тверского государственного медицинского университета;
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Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова;
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медицинского института "Русского университета дружбы народов"
Так, 4 марта на сайте Российского Союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей вузов в поддержку войны в Украине. Также публичные призывы к продолжению преступных действий армии РФ были размещены на сайтах специализированных ассоциаций российских ЗВО.
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