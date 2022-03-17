ОГПУ сообщил о подозрении семью ректорам вузов РФ за призыв к нарушению территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

О подозрении объявили руководителям:

Первого столичного государственного медицинского института имени Сеченова;

Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова;

Российский национальный опытный медицинский университет имени Пирогова;

Башкирского государственного медицинского университета;

Тверского государственного медицинского университета;

Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова;

медицинского института "Русского университета дружбы народов"

Так, 4 марта на сайте Российского Союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей вузов в поддержку войны в Украине. Также публичные призывы к продолжению преступных действий армии РФ были размещены на сайтах специализированных ассоциаций российских ЗВО.

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