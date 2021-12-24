ОГПУ согласовал арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. В суде говорят, что не получили ходатайства

Об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.



"Пока не могу подтвердить информацию о поступлении в суд такого ходатайства. Рабочий день закончился", - сказал Чергавый.



Он также добавил, что информацию о поступлении соответствующего документа можно будет получить не ранее вторника, 28 декабря.



О ходатайстве об аресте Порошенко сообщили в ведомстве, передает Укринформ.



"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - говорится в сообщении.



Также в Печерском суде Киева состоялось открытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство ОГПУ о предоставлении разрешения на задержание пятого президента Украины с целью его отправки в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

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