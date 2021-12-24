ОГПУ согласовал арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. В суде говорят, что не получили ходатайства
Офис генпрокурора согласовал назначение пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 1 млрд грн. В Печерском районном суде Киева не подтвердили поступления ходатайства
Об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.
"Пока не могу подтвердить информацию о поступлении в суд такого ходатайства. Рабочий день закончился", - сказал Чергавый.
Он также добавил, что информацию о поступлении соответствующего документа можно будет получить не ранее вторника, 28 декабря.
О ходатайстве об аресте Порошенко сообщили в ведомстве, передает Укринформ.
"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Также в Печерском суде Киева состоялось открытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство ОГПУ о предоставлении разрешения на задержание пятого президента Украины с целью его отправки в суд, где ему должны избрать меру пресечения.
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