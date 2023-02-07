Об этом на онлайн-конференции под эгидой влиятельного брюссельского аналитического Центра европейской политики рассказал генеральный прокурор Андрей Костин, передает Укринформ.

"Сейчас ОГП ведет расследование по трем главным направлениям: преступление агрессии, преступление геноцида и военные преступления. Бесспорно, ведение агрессивной войны приводит к военным преступлениям и к массовым зверствам, это определяется как главное международное преступление, которое сосредотачивает в себе все другие преступления, - и это цитата из документов Нюрнбергского трибунала", - подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что главным доказательством преступления агрессии являются действия Путина, как президента РФ и главнокомандующего ее вооруженными силами, который 24 февраля 2022 года отдал приказ на военное вторжение в Украину, и продолжает свои преступные поступки.

"Это преступление лидерства, которое влечет другие международные преступления. Поэтому главные подозреваемые в этом преступлении - политические и военные руководители кремлевского режима, которые планировали, готовили, организовывали и выполняли этот акт агрессии", - пояснил Костин.

Генпрокурор отметил, что с первого дня вторжения российские захватчики стали применять гибридные средства войны против мирных городов, где главной целью были избраны гражданские люди. Именно они стали жертвами невыборочных обстрелов жилых районов и многомесячной осады городов и поселков, где оккупанты искусственно создавали ужасную гуманитарную ситуацию. Эта тактика террора против мирного населения Украины получила развитие в октябре, когда войска РФ начали целенаправленно уничтожать гражданскую критическую инфраструктуру, с целью оставить людей без света и воды перед зимними холодами.

"Неделю назад мы видели, как Россия направила очередную ракетную атаку против мирных городов Украины. Нет сомнения, что эти умышленные атаки являются частью террористической тактики, целью которой является устрашение населения, чтобы парализовать Украину", - отметил Костин.

Еще одно жестокое измерение этой войны, по словам генерального прокурора, - обращение россиян с гражданским населением на оккупированных территориях: убийства, пытки, сексуальное насилие. Погребения, обнаруженные во многих освобожденных городах, подтверждают массовый характер этих преступлений.

Третья группа преступлений касается отрицания самой национальной идентичности украинцев. Российские захватчики пытаются изменить демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях путем насильственной депортации и перемещения населения, в том числе детей (на этот день установлено около 16 тысяч таких случаев), добавляет Костин.

В настоящее время в ОГП зарегистрировано более 66 тысяч случаев военных преступлений: от неизбирательных обстрелов мирного населения до применения пыток и сексуального насилия.

"К сожалению, масштабы этих преступлений действительно разрушительны. Число причиненных ими смертей среди гражданского населения уже превышает 9 тысяч, включая более 460 детей. Число гражданских людей, получивших ранения, превышает 12 тысяч, из них более 900 - это дети. Главная задача - обеспечить ответственность за совершение этих международных преступлений и на уровне не только конкретных исполнителей, российских военных, но и тех, кто отдавал им приказы и организовывал это преступное вторжение и акт агрессии", - отмечает он.