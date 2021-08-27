ОГПУ просит суд арестовать бывшего министра Рудьковского

Об этом сообщили в ведомстве в комментарии Укринформу .

"Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приняли изменить меру пресечения Рудьковскому, поскольку он нарушил условия разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки сведений СМИ о том, что его заметили на территории Княжества Монако.

Напомним, 3 марта 2021 года Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЗАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа". Позже суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

11 августа СМИ сообщили, что Рудьковский вместо лечения в Австрии находится в Монако. В ОГП пообещали проверить эту информацию и, в случае подтверждения, инициировать усиление ему меры пресечения.

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