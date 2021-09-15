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ОГПУ открыл уголовное производство против Лероса

15 сентября, 2021 среда
16:05
Общество Гео Лерос

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против внефракционного народного депутата Гео Лероса по факту возможного совершения приготовления к заведомо ложному показанию свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам

Об этом журналистам рассказал начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук.

По его словам, 14 сентября 2021  года Генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины.

"Сегодня Офис Генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины приготовления к заведомо ложному показанию свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - сообщил Зинорук.

Он отметил, что основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из Telegram-каналов.

"В сообщении содержалось видео, где человек, похожий на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность , но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти ", - сказал представитель ГБР.

По его словам, предварительная квалификация уголовного преступления - приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменена.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора. Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства указанного уголовного производства.

  • Напомним, что 28 августа Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.
  • Ранее в Государственном бюро расследований заявили , что проверяют информацию о том, что нардеп Гео Лерос мог имитировать нападение на себя.

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Криминал
ГБР
новости Украины
Офис генерального прокурора
Гео Лерос
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