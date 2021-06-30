ОГП будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Медведчуку
Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене
Об этом сообщает РБК-Украина .
Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования и домашнего ареста.
Сроки истекают 10 июля.
Адвокат нардепа Богдан Коваль не исключает, что защита обратится в суд, чтобы отменить подозрение Медведчуку.
Он добавил, что Медведчук "полностью придерживается всех условий домашнего ареста".
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- Адвокаты лидера ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина обжаловали меру пресечения Виктору Медведчуку.
- Впоследствии Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.
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