ОГП будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Медведчуку

Об этом сообщает РБК-Украина .

Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования и домашнего ареста.



Сроки истекают 10 июля.

Адвокат нардепа Богдан Коваль не исключает, что защита обратится в суд, чтобы отменить подозрение Медведчуку.

Он добавил, что Медведчук "полностью придерживается всех условий домашнего ареста".