"Огонь, вода и поджаренная русня": Федоров заявил об удачном ударе ВСУ по оккупантам в Мелитополе
Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в телеграмме.
Информация о взрывах появилась около 20:00.
"Оккупанты, в честь чего субботняя вечеринка? Салюты на востоке Мелитополя. По предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ. Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось", - написал Федоров.
В 22:34 Иван Федоров опубликовал дополнительные видео из Мелитополя.
"Огонь, вода и поджаренная русня. Один, однако не единственный на сегодня хлопок, который так расстроил оккупантов. Подтверждаем данные, где еще "гуляли" рашисты. PS Недаром курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты нелюди, им можно", - шутит над оккупантами Федоров.
Уже после 23:00 Федорову стало известно, что "в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х". Раненых россиян везут в больницы Крыма.
"По предварительным подсчетам поджарилось около 200 оккупантов. Скорые едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны. Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые скорые заворачивают в морг", - добавил мэр Мелитополя.
- 8 декабря вблизи аэродрома во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.
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