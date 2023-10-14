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"Огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, оккупанты уже 9 лет не могут прорвать оборону": военный эксперт Снегирев о ситуации вокруг Авдеевки

14 октября, 2023 суббота
19:04
Война с Россией

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил, что огневые позиции Вооруженных Сил Украины вокруг Авдеевки готовились с 2014 года, оккупанты уже 9 лет не могут прорвать оборону

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

Снегирев отметил, что россияне сетуют на решение командования по штурму Авдеевки и спрашивают, когда будет "искоренена "мурадовщина".

"Я объясняю: это тот самый российский командующий, который в лоб бросал танковые колонны на штурм Угледара. У них тот же вопрос, сколько может продолжаться этот идиотизм. И соответственно уже оценка событий у россиян по поводу штурма Авдеевки непобедима, они задают себе вопрос, не второйли это Бахмут. При этом они понимают, что Бахмут они штурмовали 9 месяцев", - отметил военный эксперт.

Читайте также: У Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте

Кроме этого, Снегирев обратил внимание на риторику украинских экспертов относительно того, что якобы есть российский дедлайн сделать подарок Путину, к 31 декабря захватив Авдеевку.

"Еще раз повторяю: Авдеевка, в отличие от Бахмута, - сплошная промзона. Здесь огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, сами россияне вынуждены признать, что позиции "закатаны" в бетон. Авдеевский коксохимический комбинат - это даже не Мариуполь, не Азовсталь, потому что позиции были подготовлены заранее. Они 9 лет не могут прорвать линию обороны", - подчеркнул он.

Снегирев считает, что об этом следует говорить и успокоить украинское население, потому что те же россияне сегодня опровергли свою же информацию о том, что они "успешно захватили террикон и вышли чуть ли не до железнодорожного пути".

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

Украина
Россия
Мариуполь
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
Бахмут
Азовсталь
потери окуппантов
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