Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Приазовском направлении есть продвижение ВСУ. Выполняем задачи, наши подразделения закрепляются на деоккупированных территориях. В настоящее время наши боевые, огневые, разведывательные, управленческие способности выросли. В некоторых элементах боя россияне уже далеко позади нас. Это благодаря обученности украинских подразделений и помощи западных партнеров ", - заметил Прозапас.

По словам капитана ВСУ, Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые будут освобождены.

"Очевидно, что у россиян уже отсталая армия, но у них много оружия, мин и личного состава, пусть и необученного. Россияне имеют возможности делать укрепление и оказывать огненное воздействие на наступающие подразделения ВСУ. Наступательная операция ВСУ не будет быстрой и легкой. Карта боевых действий свидетельствует, что продвижение ВСУ медленное, но неизбежное. Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые придется освобождать", - подчеркнул Прозапас.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были главным событием - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил , что продвижение ВСУ на Запорожском направлении дается очень большой ценой



