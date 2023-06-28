Огневые и боевые возможности ВСУ выросли: в некоторых элементах боя россияне уже позади, - капитан ВСУ Прозапас
Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что Силы обороны Украины продвигаются на Приазовском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Приазовском направлении есть продвижение ВСУ. Выполняем задачи, наши подразделения закрепляются на деоккупированных территориях. В настоящее время наши боевые, огневые, разведывательные, управленческие способности выросли. В некоторых элементах боя россияне уже далеко позади нас. Это благодаря обученности украинских подразделений и помощи западных партнеров ", - заметил Прозапас.
По словам капитана ВСУ, Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые будут освобождены.
"Очевидно, что у россиян уже отсталая армия, но у них много оружия, мин и личного состава, пусть и необученного. Россияне имеют возможности делать укрепление и оказывать огненное воздействие на наступающие подразделения ВСУ. Наступательная операция ВСУ не будет быстрой и легкой. Карта боевых действий свидетельствует, что продвижение ВСУ медленное, но неизбежное. Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые придется освобождать", - подчеркнул Прозапас.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были главным событием - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
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