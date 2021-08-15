"Огнестрельное ранение в область груди", - ОПЗЖ о смерти мэра Кривого Рога
В прошлом руководитель запрещенного сейчас СНБО канала бизнесгруппы Виктора Медведчука "112" и экс-кандидат в народные депутаты от ОПЗЖ, а ныне глава Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский привел первые известные ему подробности о гибели однопартийца, мэра Кривого Рога Константин Павлова
Об этом информирует Еспресо.TV .
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Сначала у себя на фейсбуке он назвал причиной сегодняшней смерти Павлова смерти "огнестрельное ранение в голову", но затем внес уточнение:
"В область груди, а не в голову".
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