Огненные ямы, останки животных и изделия из камня: в Тибете обнаружили более 5 тыс. реликвий каменного века
В Тибете археологи нашли более 5 тыс. реликвий каменного века, которые, по оценкам ученых, люди оставили примерно 8-10 тыс. лет назад
Об этом сообщает "Синьхуа".
"Важное открытие было сделано на территории уезда Гар округа Нгари. В отслоившихся в результате человеческой жизнедеятельности почвах было обнаружено более 5 тыс. реликвий: изделий из камня, шкур животных, обожженных камней и т.д.", - говорится в сообщении.
По оценкам ученых, на месте, где обнаружили эти изделия, люди жили в разные временные отрезки. На этом пространстве археологи обнаружили огненные и пепельные ямы.
Подобные исследования на тибетском западе проводили впервые.
"Открытие восполнило пробел в исследованиях деятельности человека на Тибетском нагорье, датируемой периодом 8-10 тыс. лет назад", - сообщили ученые.
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