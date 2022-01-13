Огненные ямы, останки животных и изделия из камня: в Тибете обнаружили более 5 тыс. реликвий каменного века

Об этом сообщает "Синьхуа".

"Важное открытие было сделано на территории уезда Гар округа Нгари. В отслоившихся в результате человеческой жизнедеятельности почвах было обнаружено более 5 тыс. реликвий: изделий из камня, шкур животных, обожженных камней и т.д.", - говорится в сообщении.

По оценкам ученых, на месте, где обнаружили эти изделия, люди жили в разные временные отрезки. На этом пространстве археологи обнаружили огненные и пепельные ямы.

Подобные исследования на тибетском западе проводили впервые.

"Открытие восполнило пробел в исследованиях деятельности человека на Тибетском нагорье, датируемой периодом 8-10 тыс. лет назад", - сообщили ученые.

Как сообщалось ранее, археологи в Николаевской области нашли захоронения трех эпох и уникальные находки в кургане, которому более 5 тыс. лет.

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