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"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября

11 октября, 2023 среда
14:39
Наука солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение пересечет Северную, Центральную и Южную Америку. Это затмение будет видно миллионам людей в Западном полушарии, однако украинцы его увидят только онлайн

Об этом информируют Space и NASA .

Это явление происходит, когда Луна будет находиться прямо между Землей и Солнцем, но не достаточно велика, чтобы полностью затенить солнечный диск, поэтому в небе видно "огненное кольцо". Это называется также аннулярным солнечным затмением.

Все 48 штатов США смогут наблюдать хотя бы частное затмение. Украинцы смогут полюбоваться этим явлением онлайн.

Солнечное затмение произойдет 14 октября в 20:59 по киевскому времени. А трансляция начнется в 18.30.

Кроме того, при аннулярном затмении смотреть на Солнце без специальных очков очень опасно.

  • Напомним, 5 мая произошло редкое полутеневое лунное затмение, которое наблюдали жители большей части Европы, в частности, Украины, а также Африки, Азии и Австралии.
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