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Огнеметы, противопехотные мины и гранатометы: СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО

26 января, 2022 среда
15:41
война с Россией

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставки из Российской Федерации оружия и боеприпасов в ОРДЛО, а также изъяла образцы и, в частности, мины, от которых погибали местные жители

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди изъятых военных средств поражения российского производства - реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в прошлом 2021 году из-за применения российскими оккупантами запрещенного оружия в Луганской области в поселке Хутор Свободный Северодонецкого района погиб мужчина. В собственном дворе он взорвался на противопехотном осколочном мини натяжном действии ПОМ-2.



Кроме того, служба задокументировала факт, что российские наемники использовали против украинских военных на Востоке современное российское вооружение. В частности, СБУ идентифицировала образцы ручного многоразового мультикалиберного многофункционального гранатомета РПГ-32 "Баркас".

"В Луганской области, сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная", - говорится в сообщении.



Сейчас идет расследование для установления и документирования новых фактов противоправной деятельности. Образцы российского вооружения были привлечены к материалам уголовного производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос передачи образцов в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности причастных лиц.



  • Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия из России наемникам "ЛДНР" будут зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.

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