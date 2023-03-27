Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Дело об изнасиловании девочки на Закарпатье показывает столь глубоки у нас проблемы. Это также доказывает, что в Украине существует "культура изнасилования". Этот социологический термин описывает общество, в котором оправдывают обидчиков. В частности, то, что мы и видим в этом конкретном деле" , – объяснила Злобина.

Журналистка отметила важность огласки дела об изнасиловании девочки

"Все местные органы, которые должны защищать пострадавшую, оправдывают подростков, которые изнасиловали девочку. Именно это и возмутило украинское общество. Этот момент огласки дела об изнасиловании девочки на Закарпатье очень важен. Ведь он показывает то, что мы здоровое общество. Мы сплачиваемся для того чтобы защищать самых слабых", - добавила она.

Предыстория

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали 14-летнюю девочку. Некоторые эпизоды своих действий они сняли на видео.

14 сентября того же года к стражам порядка обратилась бабушка потерпевшей и заявила о преступлении. Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних преступников и сообщили им о подозрении. Как тогда утверждали в полиции, ребятам грозило до 12 лет лишения свободы.

В приговоре суда, состоявшегося 16 марта, говорится, что преступникам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Все потому, что их действия квалифицировали не как изнасилование, а как "насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

"Адвокат" потерпевшей одной рукой представляла и жертву, и писала положительные характеристики ее обидчикам.

Детали дела об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье уже донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Чтобы достичь справедливости планируют созвать группу адвокатов, девушке уже нашли лучшего психолога.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проанализирует действия судьи и прокуратуры в деле об изнасиловании на Закарпатье.