Оглашен краткий список премии "Читомо": среди номинантов – погибшая от российской ракеты Виктория Амелина

Список номинантов опубликован на сайте Читомо .

Краткий список Премии был объявлен в 3 номинациях.

Номинация "Амбасадор украинской книги":

творческая студия "Аграфка" (Андрей Лесив и Романа Романишин);

Emma Shercliff and Founder of Laxfield Literary Associates;

Львовский Bookforum / Форум издателей;

Украинский ПЕН;

Виктория Амелина (посмертно).

Номинация "За книжную инициативу, способствующую продвижению чтения":

Barabooka;

онлайн-библиотека книг шрифтом Брайля международного благотворительного фонда "Здоровье грядущего";

главная редакция литературных программ и радиотеатра Радио Культура;

Youtube-канал "Безумные женщины- авторы";

ГО Translatorium.

Номинация "Трендсеттер издательского рынка":

Антон Мартынов;

книжный магазин "Книжный Лев";

Издательство Ist publishing;

Издательство Старого Льва;

Издатель Александр Савчук.

"Этой Премией мы хотим засвидетельствовать уважение и благодарность украинцам. Это призыв к ним продолжать издавать книги. Несмотря на обстоятельства, они продолжают это делать. В Украине тот же голод на книгу, что был в Германии после войны. Это поражает", — сказал исполнительный директор Немецкой. ассоциации издателей и книгораспространителей Петер Краус фон Клефф.

"Каждый проект уникален — здесь можно найти как нишевые издательства, так и большие. Это показывает масштаб, географию и условия работы каждого номинанта. Вы можете иметь реальный пример, которому можно подражать", — подчеркнула в свою очередь соучредительница "Читомо" Ирина Батуревич.