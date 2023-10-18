Оглашен краткий список премии "Читомо": среди номинантов – погибшая от российской ракеты Виктория Амелина
На Франкфуртской книжной ярмарке объявили краткий список премии "Читомо". Среди номинантов – погибшая в результате удара РФ по Краматорску писательница Виктория Амелина
Список номинантов опубликован на сайте Читомо .
Краткий список Премии был объявлен в 3 номинациях.
Номинация "Амбасадор украинской книги":
- творческая студия "Аграфка" (Андрей Лесив и Романа Романишин);
- Emma Shercliff and Founder of Laxfield Literary Associates;
- Львовский Bookforum / Форум издателей;
- Украинский ПЕН;
- Виктория Амелина (посмертно).
Номинация "За книжную инициативу, способствующую продвижению чтения":
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Barabooka;
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онлайн-библиотека книг шрифтом Брайля международного благотворительного фонда "Здоровье грядущего";
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главная редакция литературных программ и радиотеатра Радио Культура;
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Youtube-канал "Безумные женщины- авторы";
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ГО Translatorium.
Номинация "Трендсеттер издательского рынка":
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Антон Мартынов;
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книжный магазин "Книжный Лев";
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Издательство Ist publishing;
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Издательство Старого Льва;
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Издатель Александр Савчук.
"Этой Премией мы хотим засвидетельствовать уважение и благодарность украинцам. Это призыв к ним продолжать издавать книги. Несмотря на обстоятельства, они продолжают это делать. В Украине тот же голод на книгу, что был в Германии после войны. Это поражает", — сказал исполнительный директор Немецкой. ассоциации издателей и книгораспространителей Петер Краус фон Клефф.
"Каждый проект уникален — здесь можно найти как нишевые издательства, так и большие. Это показывает масштаб, географию и условия работы каждого номинанта. Вы можете иметь реальный пример, которому можно подражать", — подчеркнула в свою очередь соучредительница "Читомо" Ирина Батуревич.
- В результате ракетного удара РФ по кафе в Краматорске, где писательница и общественный деятель Виктория Амелина находилась вместе с иностранными журналистами, она получила тяжелые ранения и находилась в больнице. О смерти Виктории Амелиной стало известно поздно вечером 2 июля. Женщине было 37 лет, у нее остались муж и сын.
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