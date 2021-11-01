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Оглашен длинный список номинантов на соискание Премии имени Юрия Шевелева в 2021 году

1 ноября, 2021 понедельник
15:12
Культура

15 октября Украинский ПЭН завершил прием объявлений на соискание Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики 2021 года. После анализа поданных заявок на соответствие техническим и жанровым критериям Премии члены Капитулы огласили длинный список номинантов

В длинный список вошли следующие издания:

1. Агеева Вера, “За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини” (Вихола)
2. Асеев Станислав, “Світлий Шлях”: історія одного концтабору” (Видавництво Старого Лева)
3. Бондарь Андрей, “Ласощі для Медора” (Видавництво Старого Лева)
4. Вольвач Павел, “20+1, або Земля мертвих” (Видавництво Старого Лева)
5. Гомза Иван, “Республіка занепаду: Ідеологія французького інтеґрального націоналізму за Третьої республіки” (Критика)
6. Диброва Владимир, “Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача” (Билка) 
7. Назаренко Михаил, “Крім “Кобзаря”, в 2 томах (Laurus) 
8. Олийник Юрий, “Живі й мертві” (Темпора) 
9. Рябчук Николай, “Лексикон націоналіста та інші есеї” (Видавництво Старого Лева)
10. Улюра Анна, “Бог на 60 відсотків” (Фабула)

Краткий список номинантов на соискание Премии будет опубликован не позднее 10 декабря. Объявление лауреата традиционно состоится в день рождения Юрия Шевелева - 17 декабря. Тогда же в рамках Премии будут вручаться два специальных знака отличия: Отличие Капитулы за вклад в развитие и популяризацию эссеистики и Отличие UA: Радио Культура.

Учредители Премии имени Юрия Шевелева: Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа, Издательство "Дух и Литера", Центр иудаики, Украинский научный институт Гарвардского университета.

литература
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