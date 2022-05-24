Об этом сообщает Twitter Лиги чемпионов УЕФА.

Организаторы отмечают, что финальный матч традиционно будет сыгран мячом от Аdidas. Он будет белого цвета с серыми звездами и надписью "МИР/PEACE".

В презентации на сайте adidas отмечено, что слово "МИР" выполнено не на украинском или русском языке, а кириллическими буквами.

Официальный мяч финала ЛЧ-2022 не будет доступен для розничных продаж. После игры его продадут с аукциона, а вырученные средства будут направлены в УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить беженцев.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Финальная игра должна была состояться в Санкт-Петербурге, но его лишили такого права из-за вторжения России в Украину.

В этом году в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb