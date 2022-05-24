Официальный мяч финала Лиги чемпионов будет с надписью "МИР/PEACE", - УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч финала нынешней Лиги чемпионов, на котором нанесен призыв к миру латиницей и кириллицей
Об этом сообщает Twitter Лиги чемпионов УЕФА.
Организаторы отмечают, что финальный матч традиционно будет сыгран мячом от Аdidas. Он будет белого цвета с серыми звездами и надписью "МИР/PEACE".
В презентации на сайте adidas отмечено, что слово "МИР" выполнено не на украинском или русском языке, а кириллическими буквами.
Официальный мяч финала ЛЧ-2022 не будет доступен для розничных продаж. После игры его продадут с аукциона, а вырученные средства будут направлены в УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить беженцев.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Финальная игра должна была состояться в Санкт-Петербурге, но его лишили такого права из-за вторжения России в Украину.
- В этом году в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль"
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