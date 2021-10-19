Официальный курс: цена евро выросла на 12 копеек

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 18 октября курс составлял 26,34 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 19 октября установлен на уровне 30,56 грн / евро. По состоянию на 18 октября курс составлял 30,44 грн / евро.



На наличном рынке 19 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,30 продают - по 26,50 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,10 до 26,70 грн / $, продажи - в пределах 26,35 - 27,30 грн / $.



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