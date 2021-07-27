Официальный курс: цена доллара упала ниже 27 грн
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 июля 2021 года на отметке 26,98 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 26 июля курс составлял 27,05 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 27 июля установлен на уровне 31,81 грн / евро. По состоянию на 26 июля курс составлял 31,85 грн / евро.
На наличном рынке 27 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,95 продают - по 27,05 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,99 - 27,15 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.59Продажа 31.97
- Актуальное
- Важное