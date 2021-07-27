Официальный курс: цена доллара упала ниже 27 грн

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 26 июля курс составлял 27,05 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 27 июля установлен на уровне 31,81 грн / евро. По состоянию на 26 июля курс составлял 31,85 грн / евро.

На наличном рынке 27 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,95 продают - по 27,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,99 - 27,15 грн / $.

