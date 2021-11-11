Официальный курс: цена доллара снова снизилась
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 11 ноября 2021 года на отметке 26,06 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 10 ноября курс составил 26,09 грн/$.
Официальный курс гривни по отношению к евро на 11 ноября установлен на уровне 30,12 грн/евро. 10 ноября курс составлял 30,21 грн/евро.
На наличном рынке 11 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала Минфин, доллар в среднем покупают по 26,12 продают - по 26,20 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 25,90 до 26,50 грн/$, продажи - в пределах 26,15 - 27 грн/$.
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