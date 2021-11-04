Официальный курс: цена доллара снова снизилась
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 4 ноября 2021 года на отметке 26,29 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 3 ноября курс составил 26,29 грн/$.
Официальный курс гривны по отношению к евро на 4 ноября установлен на уровне 30,36 грн/евро. На 3 ноября курс составлял 30,49 грн/евро.
На наличном рынке 4 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,27 продают – по 26,33 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,35 – 27,30 грн/$.
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