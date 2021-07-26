Официальный курс: цена доллара снизилась в начале недели

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 23 июля курс составлял 27,19 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 26 июля установлен на уровне 31,85 грн/евро. По состоянию на 23 июля курс составлял 32,03 грн/евро.

На наличном рынке 26 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27 продают - по 27,13 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,90 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 27,05 - 27,70 грн/$.