Официальный курс: цена доллара снизилась в начале недели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 26 июля 2021 года на отметке 27,05 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 23 июля курс составлял 27,19 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 26 июля установлен на уровне 31,85 грн/евро. По состоянию на 23 июля курс составлял 32,03 грн/евро.
На наличном рынке 26 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27 продают - по 27,13 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,90 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 27,05 - 27,70 грн/$.
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