Официальный курс: цена доллара продолжает падать
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 августа 2021 года на отметке 26,65 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 16 августа курс составил 26,69 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 17 августа установлен на уровне 31,36 грн / евро. По состоянию на 16 августа курс составлял 31,39 грн / евро.
На наличном рынке 17 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,74 продают - по 26,90 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,76 - 28,20 грн / $.
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