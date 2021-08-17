Официальный курс: цена доллара продолжает падать

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 16 августа курс составил 26,69 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 17 августа установлен на уровне 31,36 грн / евро. По состоянию на 16 августа курс составлял 31,39 грн / евро.

На наличном рынке 17 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,74 продают - по 26,90 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,76 - 28,20 грн / $.

