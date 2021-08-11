Официальный курс: цена доллара продолжает падать

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 10 cерпня курс составил 26,80 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 августа установлен на уровне 31,36 грн / евро. По состоянию на 9 августа курс составлял 31,53 грн / евро.

На наличном рынке 11 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,83 продают - по 26,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,90 - 28,20 грн / $.



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