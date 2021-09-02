Официальный курс: цена доллара превысила 27 грн

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 1 сентября курс составлял 26,89 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 2 сентября установлен на уровне 31,93 грн / евро. По состоянию на 1 сентября курс составлял 31,83 грн / евро.

На наличном рынке 2 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27 продают - по 27,12 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,69 до 27,20 грн / $, продажи - в пределах 26,97 - 27,75 грн / $.