Официальный курс: цена доллара прекратила понижение

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 2 ноября курс составил 26,28 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 2 ноября установлен на уровне 30,44 грн/евро. На 1 ноября курс составлял 30,44 грн/евро.



На наличном рынке 2 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,33 продают – по 26,40 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,10 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,35 – 27,30 грн/$.



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