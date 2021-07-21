Официальный курс: цена доллара несколько выросла

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 20 июля курс составлял 27,21 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 21 июля установлен на уровне 32,03 грн / евро. По состоянию на 20 июля курс составлял 32,03 грн / евро.



На наличном рынке 21 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,15 продают - по 27,25 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,20 грн / $, продажи - в пределах 27,18 - 27,40 грн / $.

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