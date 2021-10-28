Официальный курс: цена доллара несколько снизилась

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 27 октября курс составил 26,41 грн/$.



Официальный курс гривны по евро на 28 октября установлен на уровне 30,64 грн/евро. На 27 октября курс составлял 30,68 грн/евро.



На наличном рынке 28 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,38 продают – по 26,45 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,15 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,38 – 27,30 грн/$.

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