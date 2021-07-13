Официальный курс: цена доллара несколько снизилась
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 13 июля 2021 года на отметке 27,29 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 12 июля курс составлял 27,32 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 13 июля установлен на уровне 32,35 грн / евро. По состоянию на 12 июля курс составлял 32,41 грн / евро.
На наличном рынке 13 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,18 продают - по 27,30 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,05 до 27,55 грн / $, продажи - в пределах 27,22 - 27,85 грн / $.
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