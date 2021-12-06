Официальный курс: НБУ установил гривню на уровне 27,29

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 6 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2981 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 30,8277 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,25 грн, продают - по 27,32 грн.

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