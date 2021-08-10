Официальный курс: гривна в дальнейшем укрепляется к доллару и евро

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 9 cерпня курс составил 26,83 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 10 августа установлен на уровне 31,53 грн / евро. По состоянию на 9 августа курс составлял 31,68 грн / евро.

На наличном рынке 10 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,79 продают - по 26,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 26,86 - 28,20 грн / $.