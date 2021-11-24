Официальный курс: гривна ослабла к доллару
На 24 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 26,86 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 24 ноября 2021 установлен на уровне 26,8604 грн грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,2354 грн/евро.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,88 грн, продают – по 27,00 грн.
- Напомним, по состоянию на 23 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 26,66 грн/$.
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