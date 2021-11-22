Официальный курс: гривна ослабла к доллару

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен на уровне 26,5694 грн/$.

Курс гривны к евро установлен на уровне 29,9796 грн/€

На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,60 грн, продают – по 26,67 грн.

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