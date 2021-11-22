Официальный курс: гривна ослабла к доллару
Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, ослабил официальный курс гривны на 13 копеек – до 26,56 грн/$
Об этом сообщается на сайте НБУ .
Официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен на уровне 26,5694 грн/$.
Курс гривны к евро установлен на уровне 29,9796 грн/€
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,60 грн, продают – по 26,67 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное