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Официальный курс: гривна окрепла по отношению к доллару

9 февраля, 2022 среда
07:33
Экономика гривна

На 9 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,96 грн/$

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 9 февраля 2022 установлен на уровне 27,9619 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,9255 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,95 грн, продают – по 28,04 грн.

Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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