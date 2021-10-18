Официальный курс: евро вырос в цене в начале недели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 18 октября 2021 года на отметке 26,34 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 13 октября курс составлял 26,35 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 18 октября установлен на уровне 30,45 грн/евро. По состоянию на 13 октября курс составлял 30,42 грн/евро.
На наличном рынке 18 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,35 продают - по 26,55 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,30 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,39 - 27,30 грн/$.
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