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Главная Экономика Официальный курс: евро вырос в цене в начале недели

Официальный курс: евро вырос в цене в начале недели

18 октября, 2021 понедельник
09:19
Экономика курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 18 октября 2021 года на отметке 26,34 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 13 октября курс составлял 26,35 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 18 октября установлен на уровне 30,45 грн/евро. По состоянию на 13 октября курс составлял 30,42 грн/евро.

На наличном рынке 18 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,35 продают - по 26,55 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,30 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,39 - 27,30 грн/$.

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НБУ
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