Официальный курс: евро вырос в цене в начале недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 13 октября курс составлял 26,35 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 18 октября установлен на уровне 30,45 грн/евро. По состоянию на 13 октября курс составлял 30,42 грн/евро.



На наличном рынке 18 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,35 продают - по 26,55 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,30 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,39 - 27,30 грн/$.

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