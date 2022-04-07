Официальный курс: евро упал в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 7 апреля 2022 установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,9361 грн/евро.

Польский злотый стоит 6,8787.

Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5939 за лей.

Румынский лей стоит 6,4606.

На наличном рынке по состоянию на 08.00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 31,48 грн, продают – по 31,84 грн.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb