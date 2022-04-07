Официальный курс: евро упал в цене
На 7 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 7 апреля 2022 установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,9361 грн/евро.
Польский злотый стоит 6,8787.
Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5939 за лей.
Румынский лей стоит 6,4606.
На наличном рынке по состоянию на 08.00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 31,48 грн, продают – по 31,84 грн.
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