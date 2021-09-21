Официальный курс: евро подешевел на 19 копеек

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 20 сентября курс составлял 26,70 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 21 сентября установлен на уровне 31,27 грн / евро. По состоянию на 20 сентября курс составлял 31,46 грн / евро.



На наличном рынке 21 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,73 продают - по 26,90 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,71 - 27,60 грн / $.



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