Официальный курс доллара вырос в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 32,196 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,40 грн, продают – по 28,60 грн.



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