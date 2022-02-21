Официальный курс доллара вырос в цене
На 21 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 28,34 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 32,196 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,40 грн, продают – по 28,60 грн.
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