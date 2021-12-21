Официальный курс доллара в Украине растет в цене третий день подряд
На 21 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,28 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 21 декабря 2021 установлен на уровне 27,2846 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,7661 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,15 грн, продают – по 27,24 грн.
Курс доллара стал на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим днем.
- По состоянию на 20 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,24 грн/$.
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