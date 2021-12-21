Официальный курс доллара в Украине растет в цене третий день подряд

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 21 декабря 2021 установлен на уровне 27,2846 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,7661 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,15 грн, продают – по 27,24 грн.

Курс доллара стал на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим днем.

По состоянию на 20 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,24 грн/$.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb