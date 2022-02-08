Официальный курс доллара упал ниже 28 грн
На 8 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,99 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 32,0724 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,87 грн, продают – по 27,95 грн.
Курс снизился на 15 копеек по сравнению с предыдущим днем.
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